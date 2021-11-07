ضبط مخطوطات أثرية تعود إلى قرون مختلفة بمطار القاهرة الدولي (صور)

مصر – أعلنت السلطات المصرية عن “ضبط مخطوطات أثرية من قرون مختلفة ولفائف من ورق البردي وقالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني وذلك في مطار القاهرة الدولي”.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري: ” نجحت الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم “1” بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط عدد 13 مخطوط أثري من القرن 17 و18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني”.

وتابع “أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بمني الركاب (1) بلاغا من شرطة تـأمين الركاب بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، تم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للأثار ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة السيد ملاك نصحي مفتش أثار بقطاع الأثار الإسلامية”.

وأكد حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للأثار، أن “اللجنة أكدت أثرية المضبوطات وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، كما أوصت بسرعة إيداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها”.

من جانبه قال ملاك نصحي، رئيس اللجنة الأثرية المشكلة لفحص المضبوطات إنه “بعد الفحص والمعاينة تبين أن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الإسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعيه تبدأ بأسماء سيدنا محمد صل الله علية وسلم، ومخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين”.

المصدر: RT