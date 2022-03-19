مصر – يترقب الجمهور العربي الدراما المصرية التي تبث خلال شهر رمضان، حيث شهدت الأعمال التلفزيونية مؤخرا تطورا لافتا اعتمد على الرعب والإثارة والكوميديا، ومناقشة قضايا اجتماعية حساسة.

وفيما يلي تستعرض “RT” أبرز المسلسلات المصرية والعراقية التي ستبث خلال شهر رمضان 2022.

1. مسلسل المشوار

من أبرز الأعمال التي تخوض السباق هذا العام مسلسل “المشوار”، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، إياد نصار، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبدالمنعم، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.

2. مسلسل الاختيار- 3

يتناول الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.

3. مسلسل فاتن أمل حربي

هو أول تجربة تلفزيونية لإبراهيم عيسى، من إخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي.

4. مسلسل يوتيرن

يشارك في بطولة المسلسل ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد. المسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

5. مسلسل عودة الأب الضال

تدور أحداثه في قالب كوميدي، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبد العال.

ويشارك في بطولته النجوم بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي ونور قدري.

6. مسلسل بطلوع الروح

من بطولة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد داوود، أحمد السعدني، ومن تأليف السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويتكون من 15 حلقة.

7. مسلسل “توبة”

من بطولة النجم عمرو سعد، صبا مبارك، رحاب الجمل، أسماء أبواليزيد، كريم عفيفي، وتأليف مجموعة من الشباب الجدد، وإخراج أحمد صالح.

8. مسلسل مكتوب عليا

يشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل “مكتوب عليا” مع المخرج خالد الحلفاوي، صحبة ثلة من الممثلين منهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة.

9. مسلسل أحلام سعيدة

بطولة النجمة الكبيرة يسرا وإنتاج العدل جروب، ويشاركها البطولة غادة عادل، ومي كساب، ومن إخراج عمرو عرفة.

10. مسلسل بابلو

ينافس الفنان المصري حسن الرداد في سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل”بابلو”.

وتدور أحداث مسلسل “بابلو” فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذي يدخل فى العديد من الصراعات. ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سلوى عثمان وهالة فاخر.

11. مسلسل راجعين يا هوا

للمخرج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة. ويشارك في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير.

12. مسلسل دايما عامر

مسلسل “دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي داخل مدرسة، ويجسد مصطفى شعبان شخصية مشرف اجتماعي.

13. مسلسل ماما عايزة إيه

وتخوض النجمة ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ماما عايزة إيه”، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان الدرامي 2022.

14. مسلسل رانيا وسكينة

بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

15. مسلسل العائدون

ويخوض الفنان أمير كرارة، سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل “العائدون” المستوحى من أحداث حقيقية في مصر.

16. مسلسل السكة العوجة

بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

17. مسلسل جزيرة غمام

من أهم مسلسلات رمضان 2022 المصرية، ويشارك في بطولته، طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

18. مسلسل أزمة منتصف العمر

يتكون من 15 حلقة فقط، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، والعمل من إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل.

19. مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي

تخوض النجمة داليا البحيري، سباق رمضان الدرامي 2022 بمسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي”، الجزء الخامس، ويشاركها البطولة خالد سرحان، وشيماء سيف ومحمد أبوداوود، والمسلسل من إخراج أحمد نور.

20. مسلسل ملف سري

يخوض هاني سلامة سباق دراما رمضان بمسلسل “ملف سري”، مع ميرهان حسين، ماجد المصري، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

21. “المداح.. أسطورة الوادي”

يضم مسلسل “المداح.. أسطورة الوادي” مجموعة من الممثلين في مقدمتهم، حمادة هلال، هبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم، وآخرون، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

22. مسلسل suits بالعربي

يشارك الممثل المصري آسر ياسين في دراما رمضان بمسلسله الجديد “suits بالعربي” ومن المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة watch it الرقمية، صحبة أحمد داوود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش.

23. في بيتنا روبوت 2

مسلسل “فى بيتنا روبوت 2” مسلسل رمضان الجديد، يشارك في بطولته هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج أسامة عرابي.

24. شغل عالي

بطولة النجوم، فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وغيرهم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

25. أولاد عابد

تأليف سماح الحريرى وإخراج أكرم فريد، ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية، حيث يضم في قائمة أبطاله: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، مي الغيطى، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

26. وجوه

مسلسل “وجوه” يتكون من حكايتين، الأولى من العمل تحمل اسم “وش تالت”، من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية الثانية تحمل اسم “ميتا فيرس”، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

27. دوبامين

البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى في الدراما التلفزنية، بمشاركة الفنانين محمد كيلاني، تيم مصطفى قمر، باسم الزارو، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف محمد جلال.

28. دنيا ثانية

تدور أحداث مسلسل رمضان الجديد، حول (دنيا سالم) التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، والتي تتعرض لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقآ في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة.

29. بيت الشدة

بطولة النجوم وفاء عامر وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف ناجي عبد الله، ومن إخراج وسام المدني.

30. منحنى خطر

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب النجم مصطفي قمر، الفنان منذر رياحنة، والعمل من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وسيناريو إسلام يوسف.

31. عالم تاني

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها.

32. انحراف

يشارك في بطولة مسلسل انحراف الفنانة روجينا، ومجموعة متميزة من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، منتج فني أحمد عبدالعزيز، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

33 . بناة صالح

مسلسل بنات صالح من أهم المسلسلات العراقية التي تشارك في السباق الرمضاني خلال رمضان ٢٠٢٢، ويضم المع نجوم الفن العراقي، كما يحتوي علي مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وينتمي المسلسل إلى الدراما العراقية الفاخرة

قصة المسلسل عبارة عن أب لديه ثلاث بنات ويتعرض للسجن لمدة خمسة وعشرين عام افتراء، حيث تتخلى عنه زوجته لتتزوج من آخر وتقنعهم أن والدهم توفي وهما صغار مسلسل بنات صالح سيناريو وتأليف ندى عماد الدين وبطولة زهور علاء، محمد هاشم، أثير ناجم….وغيرهم، كذلك من إخراج إياد نحاس.

المصدر: RT + وكالات