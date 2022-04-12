إيطاليا – أعلنت إيطاليا تجميد فيلا تقدر قيمتها بـ100 مليون يورو في ساردينيا تعود ملكيتها لسائق “الفورمولا 1” الروسي نيكيتا مازيبين ووالده دميتري، في إطار العقوبات ضد روسيا.

وأفاد مسؤول حكومي بأن الشرطة المالية أصدرت أمرا بتجميد فيلا “روكي رام” في بورتو تشيرفو، على ساحل كوستا سميرالدا الخلاب في شمال شرق الجزيرة الإيطالية.

وقرر فريق هاس الأمريكي المشارك في “الفورمولا 1” الاستغناء عن خدمات سائقه مازيبين (23 عاما) الشهر الماضي عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبعد أيام، أضيف اسم نيكيتا إلى قائمة الروس الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، إلى جانب والده ديميتري المالك والرئيس التنفيذي لشركة “أورالكيم” العملاقة للكيماويات.

وجمدت إيطاليا مئات الملايين من اليورو من الممتلكات، لا سيما الفيلات واليخوت الفاخرة التي تعود ملكيتها إلى الأثرياء الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم.

المصدر: أ ف ب