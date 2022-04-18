ليبيا – أصدرت قوة الدعم والاقتحام لواء المحجوب التابعة للمجلس العسكري مصراتة بيانًا بشأن المستجدات الميدانية في ليبيا.

القوة وفي بيان لها أطلعت المرصد على نسخة منه طالبت رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أن يبقى التتافس بينهما في إطاره السياسي وعدم إشعال نار الفتنة في ليبيا عامة والغرب الليبي خاصة،محذرةً من تصعيده إلى صراع مسلح في العاصمة أو أي مدينة أخرى.

وقالت القوة في بيانها: “إذ نراقب عن كثب الوضع الراهن في بلادنا الحبيبة ليبيا وما تشهده عاصمتنا طرابلس من دعوات إلى التصعيد العسكري وإستغلال دماء شهدائنا وجرحانا لإقحامه في الصراع السياسي بين الحكومتين، والذي قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة مباشرة بين أبناء الوطن”.

وأضاف البيان: “إننا نطالب فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة والأحزاب السياسية والإعلامية، الذي نشاهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة فيما بينكم ونسيتم أنكم من مدينة مصراتة التي قدمت أغلى ما لديها من أجل ليبيا وإبقاء هذا التنافس في إطاره السياسي وعدم إشعال نار الفتنة في ليبيا عامة والغرب الليبي، ونحذر من تصعيده إلى صراع مسلح في العاصمة أو في أي مدينةأخرى”.

وحملت القوة الدبيبة وباشاآغا المسؤولية عن أي قطرة دم قد تسيل في سبيل البقاء أو الوصول إلى السلطة.

كما أكدت على ثوابتها وقيمها في الحفاظ على دماء أبنائها وجرحاها وعلى أمن العاصمة طرابلس ووحدة البلاد والتداول السلمي على السلطة.

القوة دعت في ختام بيانها جميع الأجهزة والقوى الأمنية والكتائب المسلحة إلى الالتزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والفتنة.