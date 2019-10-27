ليبيا – شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني في أشغال مؤتمر القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي جرت أشغاله بالعاصمة الأذرية باكو يومي 25 و26 أكتوبر 2019.

الفرجاني أبرز في كلمة تونس وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة خلال المؤتمر موقف تونس من الوضع في ليبيا الداعي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والنأي بهذا الملف عن التدخلات الأجنبية حتى يتمكن الليبيون من استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وناشدت تونس في نفس السياق دول الحركة من أجل العمل الجماعي صلب الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمتين بكل من سوريا واليمن بما يحفظ سيادة البلدين وووحدتهما الترابية.