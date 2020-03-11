البنتاغون : تركيا لن تحصل على منظومات “باتريوت” ما لم تتخل عن “إس-400” الروسية

البنتاغون : تركيا لن تحصل على منظومات “باتريوت” ما لم تتخل عن “إس-400” الروسية

الولايات المتحدة – أعلن مسؤول في البنتاغون أنه ينبغي على أنقرة إعادة منظومات “إس-400” الجوية الروسية إلى موسكو، في حال كانت تسعى للحصول على منظومات “باتريوت” الأمريكية.

وفي موجز صحفي، اليوم الثلاثاء، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان راث هوفمان: “لقد كان موقف رئيس البنتاغون واضحا تماما منذ اليوم الأول من عمله في منصبه هذا، مفاده أن تركيا لن تحصل على باتريوت ما لم تعد إس-400”.

وجاء ذلك في تعليق لهوفمان على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال، في وقت سابق، إن واشنطن “خففت” موقفها إزاء صفقة شراء منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو.

وبحسب أردوغان فكل ما باتت الولايات المتحدة تطلبه من تركيا بهذا الصدد هو عدم إدخال المنظومات الروسية في الخدمة.

وكان أردوغان قد أكد، في 5 مارس، أن نشر منظومات “إس-400” في تركيا سيبدأ في أبريل المقبل.

وفي العام 2017، عقدت أنقرة اتفاقا مع موسكو لشراء منظومات “إس-400” لتصبح أول دولة من دول الناتو تقتني هذه المنظومات المضادة للجو.

وأثار قرار أنقرة غضب الولايات المتحدة وحلف الناتو، ولا تزال واشنطن تواصل جهودها لحمل تركيا على التخلي عن قرارها هذا.

وردا على عدم امتثال تركيا لضغط الولايات المتحدة، أقصت واشنطن أنقرة من البرنامج الأمريكي الخاص بإنتاج المقاتلة القاذفة من الجيل الخامس، F-35. كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات عدة على تركيا بسبب حصولها على “إس-400″، لكنها امتنعت عن تنفيذ وعيدها هذا حتى الآن، لتفادي احتدام الخلاف بينها وبين أنقرة التي حذرت من أنها لن تترك فرض العقوبات عليها بلا رد.

المصدر: تاس