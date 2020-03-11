مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا دعما للاتفاق بين واشنطن و”طالبان”

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا دعما للاتفاق بين واشنطن و”طالبان”

نيويورك – تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” الأفغانية.

ويرحب القرار بالخطوات الرامية إلى إنهاء الحرب وبدء الحوار الأفغاني – الأفغاني الذي أصبح ممكنا بفضل الإعلان المشترك للولايات المتحدة وأفغانستان وكذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة و”طالبان”.

ويدعو القرار الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” إلى القيام بإجراءات إضافية لتعزيز الثقة من أجل تهيئة الظروف المواتية لإطلاق المباحثات الأفغانية – الأفغانية بسرعة ونجاحها وإحلال سلام راسخ.

ودعا مجلس الأمن كافة الدول إلى تقديم الدعم الشامل للمباحثات حول اتفاق سلام ثابت يهدف إلى إنهاء الحرب.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن استعداده لإعادة النظر في قائمة العقوبات ضد “طالبان” والشخصيات والكيانات المرتبطة بها.

يذكر أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع “طالبان” يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وضمانات أمنية من قبل الحركة.

المصدر: نوفوستي