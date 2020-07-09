ليبيا – كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصي أن القمر الصناعي المصري “طيبة-1” ساهم في تأمين الحدود المصرية الليبية.

القوصي وفي تصريح نقله موقع قناة “روسيا اليوم“ أمس الأربعاء أوضح أن هذا القمر الصناعي يساهم في تأمين الحدود المصرية، مبيناً أن الحدود بين مصر وليبيا 1100 كيلو متر والحدود الجنوبية 1200 كيلو متر وتأمين الحدود بتلك المسافة وبالمعدات التي تستخدم العامل البشري في ظروف شديدة القسوة لا تعطي نسبة تأمين على مدار الساعة ولا نسبة تأمين 100% لذلك يتم استخدام تكنولوجيات الأقمار الصناعية في تأمين الحدود.

وحول كيفية الاستفادة من إمكانيات القمر “طيبة-1” في تأمين الحدود، أوضح القوصي أنه يتم استخدام محطات صغيرة تنتشر على طول الحدود متصلة بوسائل التأمين من كاميرات تراقب الحدود وأجهزة الرادار والمستشعرات التي تشعر بأي متغيرات وكل هذه الوسائل ترتبط بمحطات إرسال واستقبال مع الأقمار الصناعية.

وأضاف أن وسائل التأمين تعطي المعلومات للمحطات التي بدورها ترسلها للقمر الصناعي ليرسلها لمركز قيادة في مكان ما الذي بدوره يتعامل مع المعلومات التي يستقبلها وهو ما يعطي ميزة قوية في تأمين الحدود على مدار الساعة.

وتابع: “القمر الصناعي موجود حاليا في المدار المخصص له وهو المدار الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض ويتم التحكم فيه حاليا من مصر”.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أنه لا توجد أية مشاكل في القمر حتى الآن وكل أجهزته سليمة والهوائيات الخاصة بالقمر توجهت حاليا نحو الأرض دون أية مشاكل.

هذا ويعتبر القمر المصري “طيبة -1” أول قمر صناعي في مصر لأغراض الاتصالات بما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر.