ليبيا – أعلن احميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب قرب إنهاء هيئة رئاسة المجلس الخطوات الأخيرة لتوحيده عقب اجتماعات مكثفة لها في العاصمة طرابلس.

وأشار حومة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية “وال” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه الخطوات تأتي لاستئناف مجلس النواب بكامل أعضائه مهامه المنوطة به كسلطة تشريعية، خاصة بعد الالتئام الذي حدث خلال منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وأدائها اليمين القانونية أمام اعضاء المجلس.

وأضاف حومة: إن عملية دمج مجلس النواب وتوحيده شهدت تحليًا بالمسؤولية من أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن الأخير سيعقد اجتماعاته للنظر في مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها قانون الميزانية وتعديل قانون الحكم المحلي.

وأوضح حومة أن مجلس النواب أمامه استحقاقات دستورية وتشريعية مُلحّة تتمثّل باختيار رؤساء المناصب السيادية وغيرها، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب خطاب المصالحة والمصلحة العليا للوطن، بعد توحيد السلطة التنفيذية، بما سينعكس بشكل إيجابي على المواطن الذي عانى طيلة سنوات.

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