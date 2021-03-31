ليبيا- احتضنت العاصمة طرابلس اجتماعًا للقائمين على إدارة البلديات الحدودية مع تونس ونظيراتها في الجبل الغربي وباطن الجبل وحي الأندلس.

الاجتماع الذي تم برعاية جمعية “نماء تونس” للتشجيع والاستثمار وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجمعية تابعته صحيفة المرصد، شهد حضور عميد بلدية حي الأندلس، ورئيس لجنة الاستثمار بالبلدية، ومناقشة العوائق التي تواجه المستثمر الليبي والتونسي من الجانبين، وسبل تحسين وتسهيل إجراءات المستثمر.

وقدمت الجمعية دعوة للمشاركة في ملتقى جربة الدولي للأعمال المؤمل انعقاده في مايو المقبل، فيما أكد رئيسها على ضرورة مشاركة البلديات في ليبيا بالملتقى الذي ستشارك فيه بلديات تونسية؛ لتفعيل التؤامة بين بلديات الدولتين وبما يتماشى مع طبيعة كل بلدية وموقعها ومواردها، لفتح آفاق للمواطنين للعمل معًا.

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