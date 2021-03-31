ليبيا – قال عبد الحكيم الشعاب عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن المفوضية بصدد تجهيز بعض الاحتياجات لإتمام عملية الانتخابات في موعدها المحدد وإحالتها للحكومة خلال الأسبوع القادم.

الشعاب أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن المفوضية تعمل على إصدار بطاقة ناخب التي تحتاج لبعض الضروريات لإصدارها وبعض التعديلات لتبويب الميزانية الصادرة؛ لأنها تقيد المفوضية من ناحية الصرف على العملية الانتخابية.

وأضاف: “لا يوجد خطة زمنية معينة هذه المتطلبات تعتمد على بعض التعديلات وتحتاج وقتًا من الحكومة لتنظر فيها وتصدر فيها قرارًا سريعًا، العلاقة ما بيننا وبين الحكومة جيدة ومبشرة وما زالت في بداياتها، حيث أبدت الاستعداد لدعم المفوضية بالشكل الكامل”.

ووجه رسالة مهمة إلى مجلسي النواب والدولة بضرورة التسريع بإصدار القوانين الانتخابية، حتى تتمكن المفوضية من الالتزام بموعد الانتخابات نهاية العام.

كما أكد على أن الحكومة هي الشريك الأساسي للعملية الانتخابية، خاصة أنها أبدت استعدادها الكامل لدعم المفوضية، لافتًا إلى أن الوزارات يقع عليها دور كبير.

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