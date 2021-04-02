ليبيا – شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على دعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة، ونحو حل سياسي مستدام في إطار الأمم المتحدة.

دي مايو وبلينكن في مقال افتتاحي مشترك بصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أكدا على أن الالتزام المتبادل داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) راسخ مشددينِ على أن الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة الممتدة من أفغانستان إلى منطقة الساحل تعد هدفًا ذا أولوية للتعاون الإيطالي الأمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

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