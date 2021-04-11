ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الأحد بقامات أساتذة الطب المختصين بأمراض الأورام وأطباء زراعة الاعضاء والأنسجة والخلايا في ليبيا؛ لمناقشة آلية توطين علاج مرضى الأورام بالداخل.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أهمية توطين علاج مرضى الأورام بالداخل وتفادي عدم تكرار النقص الحاصل بالأدوية الخاصة بالأورام، بالإضافة لما يمكن توطينه من زراعة الأعضاء بالداخل وخصوصًا زراعة الكلى.

وكشف وزير الصحة أن ليبيا لديها من مختصين على مستوى القارة في هذه التخصصات، ولكن نظرًا لسوء الإدارة وقلة الإمكانيات حالت دون النهوض بهذه التخصصات داخل المراكز المتوزعة على مستوى ليبيا.

وشدد وزير الصحة في كلمة له خلال اللقاء أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوقوف على الجُرح، وتوطين العلاج بالداخل لما له من خير، سواء كان على الصعيد العلمي فيما يخص تبادل الخبرات وتطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة أو على الصعيد المالي للدولة والمواطن.

وأضاف: “العلاج بالداخل علم لأبنائنا العلاج بالداخل راحة لمرضانا، العلاج بالداخل يكون بين أهلك وذويك”.

وأردف:”العلاج بالداخل وتوطينه داخل وطني هذا هدفي، لن نرضى بتأخير العلاج على مرضانا، شكواهم وصلت ولمست أنفسنا ولن نرضى بأي تأخير”.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تأتي هذه الخطة ضمن الرؤية المستقبلية للوزارة، والتي من ضمنها توطين العلاج بالداخل، وتوفير الأدوية العامة والتخصصية وضمان توفر الخدمات الطبية لكل المواطنين في كل ربوع ليبيا غربًا وشرقًا وجنوبًا.

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