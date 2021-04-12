ليبيا – وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيية اليوم الإثنين رفقة وفد وزاري إلى أنقرة؛ لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المنعقد برئاسة الدبيبة ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والذي أنشئ باتفاق بين البلدين عام 2014.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أقيم للدبيبة والوفد المرافق له مراسم استقبال رسمية؛ حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح سولماس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الحكومة والوزراء سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائهم الأتراك لبحث ملفات التعاون المختلفة.

هذا وقد استقبل أردوغان بشكل رسمي رئيس حكومة الوحدة والوفد المرافق له قبيل عقد مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

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