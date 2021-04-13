ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 أن التجاوز في مسألة المناصب السيادية تم عبر تشكيل مجلس النواب لجنة منفردة بمعزل عن مجلسها.

الحامي أوضحت في تصريح لصحيفة القدس العربي تابعته صحيفة المرصد أن مجلس النواب لم يشرك مجلس الدولة الاستشاري في اللجنة، مكتفيًا بالتأكيد على إرسال 7 ملفات لمترشحين لهذه المناصب، بهدف اختيار متقلديها بالتوافق بين المجلسين وبعد فرز السير الذاتية.

وأشارت الحامي إلى أن مجلس الدولة الاستشاري سيساهم في تسيير عملية الاختيار ولن يركز على هذه التفاصيل لاهتمامه بمصلحة الشعب الليبي قبل كل شيء، مبينة أن تجربة تعيين محافظ المصرف المركزي الجديد سابقًا محمد الشكري قد باءت بالفشل، لعدم إشراك المجلس فيها ورغم أداء المحافظ اليمين الدستورية.

وشددت الحامي على عدم سماح مجلس الدولة الاستشاري بتكرار هذا المشهد مجددًا ويصر على إتمام الإجراءات بشكل سليم حتى تتم عملية التسليم والاستلام بسلاسة، كاشفة عن تقديم مقترح من قبل بعض أعضاء المجلس للإبقاء على الأمر كما هو عليه خدمة لمصالح وأجندات معينة وهو الأمر المرفوض بشدة.

وكشفت الحامي عن مطالبة أعضاء مجلس الدولة الاستشاري عن الجنوب بمنح منصب محافظ المصرف المركزي لهم، بخلاف اتفاق بوزنيقة المغربية، إذا تم رفض هذا الأمر بالأغلبية مع دعوة هؤلاء لتوجيه جهودهم للمطالبة برئاسة مجلس النواب المفترض أن تكون لهم وفق نظام المحاصصة.

Share and Enjoy ! 0 Shares