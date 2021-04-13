ليبيا – وقّعت المفوضيةُ الوطنيةُ العليا للانتخابات أمس الإثنين اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وذلك في إطار الدعم الإقليمي للمسار الديمقراطي في ليبيا وترسيخ علاقات تعاون في المجال الانتخابي بين دول الجوار.

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات قام بتوقيع الاتفاقية من جانب المفوضية رئيس المجلس عماد السايح، فيما وقع عن جانب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب والمدير العام يحيى الجديد، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتتضمن الاتفاقية جملة من المواد، من بينها التعاون في تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل تساهم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع الليبي، وتؤكد على التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المواضيع المتعلقة بالانتخابات وبناء القدرات المؤسسية.

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