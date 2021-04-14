ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا شملت مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والإعلام، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة.

حمودة وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء أوضح أنه لم يتم التطرق من خلال الاجتماعات إلى ما وصفه بـ”الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا” (الاتفاقية العسكرية الموقعة بين أردوغان والسراج غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، ولم يتم الحديث عن توسيعها أو تجميدها.

وقال: “إن زيارة الوفد الحكومي تأتي ضمن اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي الليبي التركي الأول المعني بتعزيز العلاقات بين البلدين، والذي يهدف أيضًا إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، ويدل على عمق العلاقة بين ليبيا وتركيا”.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية صرح بحلحلة العوائق التي تمنع الشركات التركية من العودة لاستكمال المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة.

حمودة أفاد بأن اللقاء الحكومي نتج عنه البيان الختامي المشترك الذي ينص على العمل على عودة الطيران، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات والإقامة بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعجيل في تنفيذ أي اتفاق.

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