ليبيا – وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون ورئيس أركان الوفاق محمد الحداد، لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، كان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى أبو سعيدة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الحكومة سيجري خلال هذه الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة، وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية.

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