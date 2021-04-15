ليبيا – تمكنت قوات الأمن في النيجر من حجز شاحنتين من الأسلحة القادمة من ليبيا، تضم صواريخ وبنادق كلاشينكوف، بحسب تقرير مصور بثه تلفزيون دولة بنين.

ووفقًا للتقرير الذي تابعت تفاصيله صحيفة المرصد، قامت القوات الأمنية في بلدة إنغال شمال النيجر بضبط شحنة من الأسلحة قادمة من ليبيا، وتضم 77 بندقية كلاشينكوف وسلاحين رشاشين وصاروخين و30 ألف طلقة، مؤكدًا أن السائقين حاولا الفرار وانقلبت شاحنة على حافة الطريق.

وأضاف التقرير أنه تم القبض على 4 أشخاص على متن الشاحنة، حيث ما زال البحث جاريًا عن شخصين آخرين فرا خلال الحادثة.

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