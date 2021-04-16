ليبيا- أكدت مؤسسة النفط وصول الإيراد العام لشهر مارس الماضي من مبيعات الخام ومكثفاته ومنتجاته والغاز والبتروكيماويات إلى مستويات قياسية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، بلغ حجم الإيراد العام أكثر من ملياري دولار. مرجعًا هذه الزيادة لكون ايرادات شهر فبراير تعكس 28 يومًا، فيما تم تحويل أكثر من مليار و400 مليون من هذا الإيراد إلى الحساب السيادي، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله: “تستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها، وذلك عن محروقات الربع الأول من العام 2021 التي جاءت نتيجة عدم الوصول لاتفاق بين المصرف المركزي ووزارة مالية الوفاق، ما عطل تسييل مخصصات المحروقات”.

وأضاف صنع الله قائلًا: “لقد تعاملت المؤسسة الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين، وكذلك مكتب النائب العام، وأيضًا إحاطة كاملة بالموقف تم تقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الإدارة في الـ14 من مارس 2021”.

واختتم صنع الله تصريحاته بالقول: “إن هذا انطلاقًا من شعورها المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية الوطنية اتجاه المواطن، وفي إطار تنفيذ التدابير الحكيمة المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا، وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد”.

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