ليبيا – صرح مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى اليوم الأربعاء أن هناك استعدادات وترتيبات عسكرية لقوات الجيش الوطني لإرسال قوات إلى الحدود مع دولة تشاد تحسبًا لأي تهديدات.

المصدر العسكري الذي فضل عدم كشف اسمه وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن هناك ترتيبات عسكرية لقوات الجيش الوطني بشأن الأحداث في تشاد.

وأضاف: “حتى هذه اللحظة، لا توجد أوامر للتحرك من غرفة العمليات الرئيسة، وهناك ضمن القوات المسلحة ألوية وكتائب منها 106 و128”.

وتابع: “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تتوقّع هجمة مرتدة من العصابات للمعارضة التشادية، وهناك احتياطات واجب أن تتخذها قواتنا المسلحة”.

المصدر العسكري أشار إلى أن القوة التي ستتجه إلى الجنوب ستكون متوزعة على مناطق عسكرية حدودية، ولكن لم تصدر الأوامر الرسمية بعد.