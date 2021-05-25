ليبيا – أبدى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية طارق الجروشي استغرابه من عدم إدراج ميزانية محددة وواضحة للقوات المسلحة في موازنة العام 2021.

الجروشي أوضح في كلمته خلال جلسة مجلس النواب الإثنين تابعتها صحيفة المرصد أن مقترح الموازانة العامة للدولة المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم يشهد إدراج هذا الشيء للقيادة العامة للقوات المسلحة، متسائلًا عما إذا كان ذلك نوعًا من العقاب.

وأضاف الجروشي: إن عدم إدراج ميزانية محددة للقوات المسلحة بشكل واضح رغم تذكير الدبيبة بذلك أمر مرفوض. مطالبًا بضرورة رصد ميزانية تتيح التطوير والتدريب والقوة والعتاد لمواجهة الأعداء والمساهمة في استباب الأمن.

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