ليبيا – وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

الوفد الوزاري ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزراء الخارجية، والداخلية، والمواصلات، والاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز، والصحة، والعمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

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