ليبيا – عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري اجتماعًا برفقة عضو اللجنة الصالحين عبد النبي مع سفير ألمانيا في ليبيا أوليفر أوفتشا.

بيان صحفي صادر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع تم تكريسه لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وآخر مستجدات العملية السياسية فيها، وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار في البلاد، فيما قدم العقوري وعبد النبي ملاحظاتهما حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية وشروط نجاحها.

وبحسب البيان شدد العقوري وعبد النبي على ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية واستقرار الأوضاع الأمنية، وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

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